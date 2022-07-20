«Вашингтон» заключил контракт со шведским защитником Карлссоном

«Вашингтон» заключил контракт с защитником Габриэлем Карлссоном. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт «Кэпиталз».

Зарплата 25-летнего шведа на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне защитник в составе «Коламбуса» провел 38 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков.

Он был выбран «Блю Джэкетс» на драфте 2015 года под общим 29-м номером в первом раунде.