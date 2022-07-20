«Виннипег» подписал экс-форварда «Йокерита»
«Виннипег» подписал форварда сборной Финляндии Саку Мяэналанена. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на год, сообщает сайт «Джетс».
Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ — 225 тысяч.
В минувшем сезоне Мяэналанен выступал за «Кярпят» в финской лиге и набрал 41 (13+28) очко в 47 играх регулярного чемпионата.
До этого хоккеист в течение двух лет выступал в КХЛ за «Йокерит». На его счету 74 матча за «Джокеров», в которых он забросил 11 шайб и сделал 15 голевых передач.
В составе сборной Финляндии выиграл Олимпиаду-2022 в Пекине (6 игр, 0+1) и ЧМ-2022 (9 игр, 2 шайбы).
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|0
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|0
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|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
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|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|5
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|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
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