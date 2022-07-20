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Сегодня, 15:06

«Виннипег» подписал экс-форварда «Йокерита»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Виннипег» подписал форварда сборной Финляндии Саку Мяэналанена. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на год, сообщает сайт «Джетс».

Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ — 225 тысяч.

В минувшем сезоне Мяэналанен выступал за «Кярпят» в финской лиге и набрал 41 (13+28) очко в 47 играх регулярного чемпионата.

До этого хоккеист в течение двух лет выступал в КХЛ за «Йокерит». На его счету 74 матча за «Джокеров», в которых он забросил 11 шайб и сделал 15 голевых передач.

В составе сборной Финляндии выиграл Олимпиаду-2022 в Пекине (6 игр, 0+1) и ЧМ-2022 (9 игр, 2 шайбы).

ХК Виннипег Джетс
ХК Йокерит
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