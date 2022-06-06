Первый тренер Ничушкина надеется, что форвард «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли и привезет его в Челябинск

Виктор Ветшев, первый тренер российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина, надеется, что хоккеист выиграет Кубок Стэнли и привезет его в Челябинск

— Сейчас с ним связь не поддерживаем. Последний раз общались года три назад. У меня был его телефон, но сейчас он, наверное, уже изменился. Но, дай бог, он выиграет Кубок Стэнли и привезет его в Челябинск. Может, тогда новый телефон и появится.

— Ничушкин уже с детства выделялся габаритами?

— Да. У него ведь папа тоже не маленький — тоже ростом под 190 см. Иван ведь был конькобежцем, мастером спорта. Так что есть в кого. Вообще, у нас была группа рослых ребят: Валера, Коля Глухов, Женька Петриков, — сказал Ветшев «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний Ничушкин провел 62 матча за «Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 52 (25+27) очка. В плей-офф нападающий набрал 9 (5+4) очков в 13 играх.