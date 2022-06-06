Первый тренер Ничушкина рассказал, что в детстве хоккеиста считали «переписанным»

Виктор Ветшев, первый тренер российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина, в интервью «СЭ» рассказал, что в детстве хоккеиста считали «переписанным»

«Он же пришел ко мне малышом, когда родители еще не думают об этом. Тем более Валера же мартовский. Был бы декабрьским, то еще можно было бы что-то говорить. Естественно, когда парень большой и соперники с ним ничего не могут сделать, то, разумеется, возникают такие подозрения. Нужно же искать в ком-то причину. А причина простая: «Да он деланный!» Сколько уже было таких случаев. Такие же слухи ходили и про Михаила Григоренко из ЦСКА, и про Максима Шалунова.

Важно, что ребята состоялись для большого хоккея. Болтовни всегда было много. Главное, они играют независимо от всех эти разговоров. Так что меня это не напрягало. А какой смысл? Что бы это дало?» — сказал Ветшев «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний Ничушкин провел 62 матча за "Эвеланш" в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 52 (25+27) очка. В плей-офф на его счету 13 игр и 9 (5+4) очков.

Ничушкин ранее выступал за ЦСКА, "Даллас", "Трактор" и другие команды.