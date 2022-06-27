Перри проиграл третий финал Кубка Стэнли подряд

«Тампа» в финале Кубка Стэнли уступила «Колорадо» со счетом 2-4 в серии.

Таким образом, форвард «Лайтнинг» Кори Перри проиграл в третьем финале подряд. В 2020 году он проиграл «Тампе» в составе «Далласа», а в 2021 году уступил своей нынешней команде, играя за «Монреаль Канадиенс».

«Тампа» в третий раз подряд играла в финале Кубка Стэнли. Два раза она становилась победителем. Для «Колорадо» это третий Кубок Стэнли в истории (1996, 2001).