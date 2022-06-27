Игроки «Колорадо» помяли Кубок Стэнли во время празднования

«Колорадо» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Тампу» со счетом 4-2.

После финального свистка игроки «Эвеланш» получили Кубок Стэнли. При этом во время празднования хоккеисты помяли нижнюю часть трофея. Скорее всего, это произошло после падения Микко Рантанена с кубком, когда форвард спешил на командное фото.

Для «Колорадо» это третий Кубок Стэнли. Ранее команда завоевывала трофей в 1996 и 2001 годах.