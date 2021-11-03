Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Ванкувер» — «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Второй звездой встречи признан российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин. Он отметился голом и голевой передачей.

Возглавил тройку нападающий «Кэнакс» Конор Гарланд, набравший 2 (0+2) очка. Третьей звездой встречи стал Джей Ти Миллер, который забросил победную шайбу.