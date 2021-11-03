НХЛ: «Ванкувер» — «Рейнджерс» и другие матчи 3 ноября
02:30
В ночь на 3 ноября состоятся матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Ванкувер», за который выступает форвард Василий Подколзин, на своем льду примет «Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестеркина.
«Даллас» Дениса Гурьянова и Александра Радулова в гостях сыграет против «Виннипега».
«Монреаль» — «Детройт» (2.00 мск)
«Торонто» — «Вегас» (2.00)
«Филадельфия» — «Аризона» (2.00)
«Виннипег» — «Даллас» (3.00)
«Миннесота» — «Оттава» (3.00)
«Калгари» — «Нэшвилл» (4.00)
«Анахайм» — «Нью-Джерси» (5.00)
«Ванкувер» — «Рейнджерс» (5.00)
«Сан-Хосе» — «Баффало» (5.30)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
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