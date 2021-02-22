«Кто и зачем подставил Хлебушка?» Реакция болельщиков на скандал вокруг Панарина

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин временно не будет играть за команду. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба «Рейнджерс».

Причиной стали слова бывшего тренера клубов КХЛ Андрея Назарова. В интервью изданию «Комсомольская правда» специалист рассказал, что в декабре 2011 года, когда «Витязь» проводил выездной матч в Риге, нападающий после игры в баре избил 18-летнюю местную жительницу.

В «Рейнджерс» отметили, что Панарин отрицает все обвинения, и назвали произошедшее попыткой запугать игрока. Также в клубе отметили, что россиянин потрясен произошедшим, поэтому он проведет некоторое время вне клуба. В клубе из Нью-Йорка выразили свою поддержку хоккеисту, а также пообещали оказать помощь в поиске источника этих необоснованных обвинений.

Российские болельщики были удивлены заявлением Назарова и не очень поверили его словам.

andy777: «Да все с ним будет нормально. Сейчас выяснят, кто это сказал, и сразу вернут его обратно. На основании бреда сумасшедшего никто не будет дело заводить. Положено отстранить до выяснения, поэтому отстранили. А дальше вернут обратно, посмеявшись над чудиком Назаровым».

Инок: «Стесняюсь спросить: а есть какие-нибудь доказательства словам Назарова? Если нет, то на каком основании тогда отстранение Панарина?»

Alexander Pirx: «Кто и зачем подставил Хлебушка? Или «Рейнджеров»?»

Metallolom: «Назаров поступил как «мужик». Ну вот зачем надо было ворошить события десятилетней давности? Что там было, как там было? Никаких подробностей. Зато хейтеров сейчас налетит, ухватившись за «девушку избил». Ждем ответа самого виновника».

PvsZ: «Если такого не было, то Панарин должен подать иск о защите чести и достоинства».

Хотя нашлись и те, кто может представить себе реальность такого некрасивого случая.

hant64: «Не удивлюсь, если вдруг дело дойдет до расторжения контракта. Но пожелаю Панаре обойтись легким испугом, как 10 лет назад в Риге. Хотя, девушек бить все же не хорошо».

fifa_guru: «Будем ждать продолжения и ответа Панарина. Даже если не виноват, пятно останется и сейчас все рекламные разорвут контракт. Надеюсь, Назарову за это вернется».

Maks: «Вот НЙР — дипломаты. Он потрясен и сметен, поэтому берет отпуск. Какой оказывается чувствительный игрок. Либо это правда, может быть частичная, либо надо было сказать, что это бред Назарова и продолжать спокойно играть».

Олег Ивашнев: «Ну а чем хоккеисты лучше футболистов, те же интеллектуально неразвитые, но физически крепкие люди склонные к насилию».

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. В 2019 году он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс». По его условиям он должен заработать 81,5 миллиона долларов.