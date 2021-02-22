Бывший тренер «Витязя» против звезды НХЛ.

Когда Артемий Панарин в 2015 году приехал в НХЛ, то вряд ли мог подумать, что практически сразу ему придется отвечать за шутку, брошенную в эфире российского ТВ. За три года до переезда за океан Панарин во время одной из передач, отвечая на вопрос, чем бы он не смог заниматься, с улыбкой сказал: «Сексом с негритянкой».

Тогда новому другу Патрика Кейна пришлось публично извиниться за ошибку молодости. Историю забыли, не став ворошить ее даже после разгоревшихся в США расовых протестов в прошлом году. Однако несколько дней назад один из непримечательных американских сайтов не только напомнил, как Артемий нарушил принципы политики мультикультурализма, но и рассказал об инциденте, который никогда не всплывал в российских СМИ.

Слышали ли вы когда-нибудь о The Greanville Post? Ставим квартиру или любую прочую недвижимость, что нет. Уже стартовая страница сайта наводит на мысль о том, что он не имеет ничего общего с официально зарегистрированным СМИ. В разделе «About» ресурс позиционирует себя как «независимое левое недогматическое издание, посвященное поиску истины везде, где ее можно найти» и называет себя «противоядием от широко распространенной «промывки мозгов», от которой страдает большинство людей в Соединенных Штатах и большей части западного мира». Именно здесь 16 февраля появился материал, в котором фронтмена «Рейнджерс» обвиняют в попытке изнасилования.

По информации автора текста Калеба Маупина (никаких ссылок на другие источники по ее поводу он не приводит), в 2011 году, будучи игроком чеховского «Витязя», Панарин якобы был привлечен к уголовной ответственности в Латвии за нападение на 18-летнюю девушку, которую он несколько раз ударил за отказ заняться с ним сексом, а затем попытался изнасиловать. Далее американский колумнист утверждает, что «его вовремя остановила полиция, а чуть позже все обвинения с Панарина были сняты».

Утверждение андерграундного американского журналиста о совершении покушения на тяжкое преступление выглядело бы совсем голословным, если бы не одно «но» — далее эту информацию об эпизоде 10-летней давности Маупину комментирует бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров.

«Я должен был спасти Артемия, иначе он был бы привлечен к уголовной ответственности по всей строгости закона... Панарина пришлось спасать за взятку», — приводятся слова Назаров в статье с заголовком «Американские СМИ не обращают внимания на гадкую историю звезды НХЛ Артемия Панарина».

В разговоре с корреспондентом «СЭ» Назаров отказался давать более развернутый комментарий о данном инциденте, однако не стал опровергать свои слова, опубликованные в тексте The Greanville Post.

Но спустя три дня слова Назарова все же вышли в российском СМИ. В «Комсомольской правде» вышло большое интервью, посвященное тому событию. Приводим основные цитаты бывшего тренера «Витязя».

— Меня учили одному из главных принципов: все, что происходит внутри команды — внутри команды, должно оставаться, — начал Назаров. — За время моей карьеры и игрока, и тренера я видел немало удивительных эпизодов.

Иногда как участник. Иногда наблюдал со стороны. Те, кто меня хорошо знают, в курсе: Назаров не выносит наружу подробности разговоров с хоккеистами или тренерами. А тем более переговоры с менеджерами или и руководителей клубов.

Но был один неприятный случай, который с Артемием произошел в начале 2010-х. И не стал бы я его вспоминать, если б не поведение Панарина, с которым мы плотно работали в «Витязе», которое я в последнее время вижу у него в Штатах. Я о том, что он «вещает». То, что Артемий в последние годы творит- не делает ему чести как гражданину России, члену национальной сборной.

Лет 10 назад он получил шанс поумнеть. Просто стать нормальным взрослым мужиком. Но другую дорогу парень выбрал. В Риге 11 декабря 2011-го наш «Витязь» проиграл местному «Динамо» со счетом 0:2. Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних «подвигов».

Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия. Он погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причем в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительницу заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами. Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде, Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол.

Ему светило дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в 40 тысяч евро наличными — за то, чтобы спустить дело на тормозах.

Пока ждали посадку, он был сам не свой. Мы еще смеялись: «Давайте Панару в багаж сдадим. Чтоб чего не случилось».

Мы же перед родителями той девочки, которая пострадала от Панарина, и перед ней самой даже не извинились. Зато сделали все, чтобы наша восходящая звезда не загремел в каталажку. Не загубил карьеру. Сейчас точно понятно — мы тогда оказались неправы. Артемий не заслужил того, чтобы его всем миром спасали от наказания за то, что он бил девушку. Не знаю, как он, а я приношу и девушке, и ее родителям извинения за своего бывшего игрока...

...А ведь было и воровство из карманов у его же товарищей по детской команде. Причем он сам позже рассказывал об этом. И готовность поднять руку на слабого. И провокации — пусть словесные — последних лет в его соцсетях. Есть у него имидж Мистера справедливости. Тысячи подписчиков ему верят. Черт возьми, Артемий, хочешь быть честным — так расскажи и про себя все честно. Ты вообще помнишь про ту рижскую историю? Ты же сам дорогу на зону себе протоптал. А большие люди и не самые большие деньги тебя уберегли от кривой дорожки. В его жизни не случилось бы ни НХЛ со ста миллионами от «Рейнджерс», ни красавицы жены в одном из самых богатых городов мира. Отсидев несколько лет, калымил бы таксистом или работал бы сейчас на заправке в городе Чехове.

Лично я за свои поступки всегда отвечал сам. А молодой Панарин в Риге просто спрятался. И ждал, пока его спасут. А теперь учит жизни огромную страну. Этих ему жалко, других жалко. А не жалко девчонку, которую ты бил?

***

Любопытно, что в американском издании фигурировал эпизод про неудавшееся изнасилование. В то же время в интервью на вопрос о поводе избиения девушки Назаров отвечает уклончиво. «Сейчас уже сложно сказать».

Интересно, как отреагируют на эти высказывания в США. Применят ли санкции к Панарину, отстранят от игр на время собственного расследования, или просто проигнорируют эпизод? В любом случае, у этой истории наверняка еще будет продолжение.