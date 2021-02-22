НХЛ: «Полностью поддерживаем Артемия Панарина и «Рейнджерс»

Национальная хоккейная лига коротко выступила с заявлением относительно ситуации, которая сложилась вокруг нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и «Рейнджерс» и будем продолжать следить за развитием ситуации», — говорится в заявлении НХЛ.

22 февраля стало известно, что хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин взял отпуск в клубе после обвинений в избиении девушки в 2011 году.

Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011-м.

В 2019-м Панарин стал самым дорогим российским игроком НХЛ, подписав контракт с клубом из Нью-Йорка на семь лет на сумму 81,5 миллиона долларов.