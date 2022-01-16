Овечкин забросил 6 шайб в пустые ворота за 38 матчей сезона, повторив личный рекорд за 68 игр

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 2:0.

Форвард столичного клуба Александр Овечкин забросил вторую шайбу во встрече, забив в пустые ворота. Для 36-летнего россиянина это шестой гол в пустые ворота за 38 матчей сезона. Таким образом, Овечкин повторил личный рекорд — в сезоне-2019/20 он забросил шесть шайб в пустые ворота за 68 игр.

При этом в сезоне-2020/21 Овечкин не забросил ни одной шайбы в пустые ворота.