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Сегодня, 01:48

Овечкин забросил 6 шайб в пустые ворота за 38 матчей сезона, повторив личный рекорд за 68 игр

Сергей Разин
корреспондент

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 2:0.

Форвард столичного клуба Александр Овечкин забросил вторую шайбу во встрече, забив в пустые ворота. Для 36-летнего россиянина это шестой гол в пустые ворота за 38 матчей сезона. Таким образом, Овечкин повторил личный рекорд — в сезоне-2019/20 он забросил шесть шайб в пустые ворота за 68 игр.

При этом в сезоне-2020/21 Овечкин не забросил ни одной шайбы в пустые ворота.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 25 10 52
2 Рейнджерс 38 24 14 52
3 Вашингтон 38 21 17 51
4 Питтсбург 36 21 15 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 36 13 23 33
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 37 25 12 55
2 Тампа-Бэй 39 25 14 55
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 30 10 20 22
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 39 24 15 51
2 Колорадо 34 23 11 49
3 Сент-Луис 37 22 15 49
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 34 18 16 38
7 Чикаго 37 14 23 33
8 Аризона 35 8 27 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 40 19 21 45
3 Лос-Анджелес 37 19 18 43
4 Сан-Хосе 38 20 18 41
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 37 16 21 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
Результаты / календарь
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23.11
24.11
19.11 03:00
Баффало – Калгари
 0 : 5
19.11 03:00
Монреаль – Питтсбург
 0 : 6
19.11 03:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
19.11 03:00
Торонто – Рейнджерс
2 : 1
19.11 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
19.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 4 : 1
19.11 04:00
Миннесота – Даллас
 7 : 2
19.11 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 4 : 1
19.11 05:00
Аризона – Коламбус
 4 : 5 Б
19.11 05:00
Эдмонтон – Виннипег
 2 : 1 Б
19.11 06:00
Анахайм – Каролина
 1 : 2
19.11 06:00
Вегас – Детройт
 5 : 2
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 25
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 22 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
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