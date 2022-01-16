Варламов признан второй звездой матча против «Вашингтона»
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (0:2).
33-летний россиянин отразил 34 броска из 35. Первой звездой признан автор первой шайбы в матче Том Уилсон, третья звезда — вратарь «Кэпиталз» Витек Ванечек.
В текущем сезоне Варламов провел 10 матчей, в которых пропустил 25 шайб при 91,7 процента отраженных бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|2
|Рейнджерс
|38
|24
|14
|52
|3
|Вашингтон
|38
|21
|17
|51
|4
|Питтсбург
|36
|21
|15
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|36
|13
|23
|33
|7
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|8
|Айлендерс
|30
|11
|19
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|37
|25
|12
|55
|2
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|55
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|38
|16
|22
|37
|6
|Баффало
|36
|11
|25
|28
|7
|Оттава
|30
|10
|20
|22
|8
|Монреаль
|36
|7
|29
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|39
|24
|15
|51
|2
|Колорадо
|34
|23
|11
|49
|3
|Сент-Луис
|37
|22
|15
|49
|4
|Миннесота
|34
|22
|12
|46
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|34
|18
|16
|38
|7
|Чикаго
|37
|14
|23
|33
|8
|Аризона
|35
|8
|27
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|40
|19
|21
|45
|3
|Лос-Анджелес
|37
|19
|18
|43
|4
|Сан-Хосе
|38
|20
|18
|41
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|37
|16
|21
|35
|8
|Сиэтл
|36
|10
|26
|24
Результаты / календарь
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23.11
24.11
|19.11
|03:00
|
Баффало – Калгари
|0 : 5
|19.11
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|0 : 6
|19.11
|03:00
|
Оттава – Нэшвилл
|- : -
|19.11
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 1
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|19.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|4 : 1
|19.11
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|7 : 2
|19.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.11
|05:00
|
Аризона – Коламбус
|4 : 5 Б
|19.11
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|2 : 1 Б
|19.11
|06:00
|
Анахайм – Каролина
|1 : 2
|19.11
|06:00
|
Вегас – Детройт
|5 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|38
|25
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|22
|1.99
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|29
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07
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