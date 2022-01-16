Варламов признан второй звездой матча против «Вашингтона»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (0:2).

33-летний россиянин отразил 34 броска из 35. Первой звездой признан автор первой шайбы в матче Том Уилсон, третья звезда — вратарь «Кэпиталз» Витек Ванечек.

В текущем сезоне Варламов провел 10 матчей, в которых пропустил 25 шайб при 91,7 процента отраженных бросков.