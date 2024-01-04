Овечкин вышел на чистое 45-е место по матчам в НХЛ

Сегодняшний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» стал для российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 1383-м в североамериканской лиге за карьеру.

Теперь 38-летний россиянин по этому показателю вышел на чистое 45-е место в истории НХЛ. Он обошел канадца Тревора Линдена, который сыграл 1382 матча с 1988 по 2008 год.

На 44-й строчке идет Ларри Робинсон с 1384 играми. Рекордсменом является Патрик Марло — 1779 матчей.

Овечкин является вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ — на его счету 830 голов. Лидирует Уэйн Гретцки — 894.