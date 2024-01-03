«Миннесота» поместила Капризова в список травмированных

«Миннесота» поместила российского нападающего Кирилла Капризова в список травмированных игроков, сообщает пресс-служба клуба в соцсети X.

26-летний россиянин получил повреждение верхней части тела. Ранее сообщалось, что из-за травмы он пропустит 1-2 недели.

Капризов получил травму в матче с «Виннипегом» (2:4), который состоялся 30 декабря. Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ форвард сыграл 34 матча и набрал 34 (13+21) очка.