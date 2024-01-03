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Сегодня, 22:56

«Миннесота» поместила Капризова в список травмированных

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Миннесота» поместила российского нападающего Кирилла Капризова в список травмированных игроков, сообщает пресс-служба клуба в соцсети X.

26-летний россиянин получил повреждение верхней части тела. Ранее сообщалось, что из-за травмы он пропустит 1-2 недели.

Капризов получил травму в матче с «Виннипегом» (2:4), который состоялся 30 декабря. Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ форвард сыграл 34 матча и набрал 34 (13+21) очка.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 36 25 11 51
2 Каролина 38 21 17 46
3 Айлендерс 37 17 20 44
4 Филадельфия 37 19 18 43
5 Вашингтон 35 18 17 42
6 Нью-Джерси 35 19 16 40
7 Питтсбург 36 18 18 40
8 Коламбус 39 12 27 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 23 13 52
2 Флорида 37 23 14 48
3 Торонто 35 18 17 43
4 Тампа-Бэй 39 18 21 41
5 Детройт 38 18 20 40
6 Монреаль 37 16 21 37
7 Баффало 38 15 23 34
8 Оттава 33 14 19 28
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 24 14 51
2 Виннипег 36 23 13 50
3 Даллас 36 22 14 48
4 Нэшвилл 38 21 17 43
5 Аризона 36 19 17 40
6 Сент-Луис 36 18 18 37
7 Миннесота 36 16 20 36
8 Чикаго 37 11 26 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 37 24 13 51
2 Вегас 38 22 16 49
3 Лос-Анджелес 34 20 14 45
4 Эдмонтон 35 19 16 39
5 Сиэтл 38 15 23 39
6 Калгари 37 16 21 37
7 Анахайм 36 13 23 26
8 Сан-Хосе 38 9 29 21
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 1 : 6
3.01 03:00
Коламбус – Бостон
 1 : 4
3.01 03:30
Питтсбург – Вашингтон
 3 : 4
3.01 04:00
Миннесота – Калгари
 1 : 3
3.01 04:00
Нэшвилл – Чикаго
 3 : 0
3.01 04:00
Даллас – Монреаль
 3 : 4
3.01 04:00
Виннипег – Тампа-Бэй
 4 : 2
3.01 05:00
Эдмонтон – Филадельфия
 5 : 2
3.01 05:00
Аризона – Флорида
 1 : 4
3.01 05:00
Колорадо – Айлендерс
5 : 4 ОТ
3.01 06:00
Ванкувер – Оттава
 6 : 3
3.01 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 3 : 5
3.01 06:30
Лос-Анджелес – Торонто
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 38 63
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 38 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 34 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 38 27
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 37 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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