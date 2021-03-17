Овечкин вышел на единоличное шестое место по голам в НХЛ

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 16-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Making history from his office...what else is new? pic.twitter.com/apjCpRFxqp — Washington Capitals (@Capitals) March 17, 2021

Теперь он вышел на единоличное шестое место в списке лучших снайперов лиги, обойдя легендарного Фила Эспозито. На счету россиянина теперь 718 голов. На пятой строчке располагается Марсель Дионн, забросивший 731 шайбу.