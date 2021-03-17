Овечкин вышел на единоличное шестое место по голам в НХЛ
03:28
«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 16-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин.
Теперь он вышел на единоличное шестое место в списке лучших снайперов лиги, обойдя легендарного Фила Эспозито. На счету россиянина теперь 718 голов. На пятой строчке располагается Марсель Дионн, забросивший 731 шайбу.
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