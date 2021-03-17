Хоккей
НХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин вышел на единоличное шестое место по голам в НХЛ

03:28
Теги:

«Вашингтон» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». На 16-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин.

Теперь он вышел на единоличное шестое место в списке лучших снайперов лиги, обойдя легендарного Фила Эспозито. На счету россиянина теперь 718 голов. На пятой строчке располагается Марсель Дионн, забросивший 731 шайбу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...