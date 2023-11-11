Овечкин выдал худшую результативность в карьере за 12 матчей на старте сезона

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забить в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:2).

На данный момент у 38-летнего россиянина всего два гола в 12 встречах на старте сезона. Это его худший результат на таком стартовом отрезке за карьеру.

В сезоне-2008/09 российский форвард за 12 матчей на старте регулярного чемпионата забросил 3 шайбы.

Также сейчас у Овечкина серия из 6 матчей без заброшенных шайб.