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Сегодня, 05:21

Овечкин в матче с «Коламбусом» забросил пятую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

38-летний россиянин забросил шайбу на 36-й минуте и сделал счет 3:1.

На данный момент Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 15 матчах сезона.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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2 Филадельфия 17 9 8 19
3 Вашингтон 14 8 6 18
4 Каролина 16 9 7 18
5 Нью-Джерси 15 8 7 17
6 Питтсбург 15 8 7 16
7 Айлендерс 16 5 11 15
8 Коламбус 17 4 13 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 12 3 26
2 Флорида 17 11 6 23
3 Торонто 16 9 7 20
4 Детройт 17 8 9 19
5 Тампа-Бэй 17 7 10 18
6 Оттава 15 8 7 16
7 Монреаль 17 7 10 16
8 Баффало 17 7 10 15
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 15 11 4 23
2 Колорадо 15 10 5 20
3 Виннипег 16 9 7 20
4 Аризона 16 8 8 18
5 Сент-Луис 15 8 7 17
6 Миннесота 16 5 11 13
7 Нэшвилл 16 6 10 12
8 Чикаго 15 5 10 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Лос-Анджелес 15 9 6 21
4 Анахайм 17 9 8 18
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