Наместников забил гол с отрицательного угла рикошетом от вратаря «Аризоны»

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Форвард «Виннипега» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

30-летний россиянин воспользовался ошибкой вратаря «Койотс» Карела Веймейки, бросив с отрицательного угла и рикошетом от голкипера забив гол.

На данный момент на счету Наместникова 9 (2+7) очков в 17 матчах сезона.