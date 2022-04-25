Гол Овечкина в матче с «Торонто» был отменен после видеопросмотра

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

36-летний россиянин забросил шайбу на 40-й минуте и сделал счет 2:1, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено, так был зафиксирован пас рукой.

На данный момент на счету Овечкина 90 (50+40) очков в 77 матчах сезона.