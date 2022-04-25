Кучеров продлил голевую серию до шести матчей. Только трижды в истории «Тампы» были серии длиннее

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Таким образом, 28-летний россиянин продлил свою голевую серию до шести игр. В истории франшизы были только три более длинных голевых отрезка: у Брайана Брэдли (8 матчей в сезоне-1992/93), Стивена Стэмкоса (7 матчей в сезоне-2009/10) и у самого Кучерова (7 матчей в сезоне-2017/18).

На данный момент на счету Кучерова 59 (22+37) очков в 44 матчах сезона.