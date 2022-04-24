НХЛ, расписание и результаты матчей 24 и 25 апреля: «Флорида» — «Тампа-Бэй», «Вашингтон» — «Торонто»

«Флорида» примет «Тампу», а «Вашингтон» сыграет против «Торонто» в чемпионате НХЛ