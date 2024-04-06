Овечкин стал первым хоккеистом, забросившим 850 шайб за один клуб в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

Теперь на счету 38-летнего россиянина 851 гол в североамериканской лиге за карьеру. Он стал первым игроком, который забросил более 850 шайб за один клуб в НХЛ.

Больше Овечкина в НХЛ забивал только Уэйн Гретцки. За карьеру канадец забил 894 гола. Однако он играл за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Рейнджерс».