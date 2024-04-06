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Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 850-го гола Овечкина. Текущее положение

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 44 голов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

38-летний россиянин достиг отметки в 850 заброшенных шайб в 1420 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 44 шайбы.

Список лучших снайперов в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 гола (1487 матчей)

2. Александр Овечкин (Россия) — 850 (1420)

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767)

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733)

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269)

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348)

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282)

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432)

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756)

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514)

Александр Овечкин
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 76 51 25 106
2 Каролина 76 47 29 101
3 Айлендерс 76 34 42 83
4 Филадельфия 76 36 40 83
5 Вашингтон 75 36 39 82
6 Питтсбург 76 35 41 81
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 76 25 51 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 45 32 105
2 Флорида 77 48 29 101
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 76 43 33 93
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 76 36 40 77
7 Оттава 75 33 42 70
8 Монреаль 75 29 46 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 76 48 28 102
3 Виннипег 76 46 30 98
4 Нэшвилл 76 44 32 92
5 Сент-Луис 76 40 36 84
6 Миннесота 75 36 39 82
7 Аризона 75 31 44 67
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 74 45 29 95
3 Вегас 75 42 33 92
4 Лос-Анджелес 76 40 36 91
5 Сиэтл 75 31 44 75
6 Калгари 75 34 41 73
7 Анахайм 76 25 51 54
8 Сан-Хосе 75 17 58 42
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