«Филадельфия» проиграла «Баффало». Федотов отразил 15 бросков

«Баффало» на своем льду выиграло у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Флайерз» потерпели шестое поражение подряд.

Российский голкипер гостей Иван Федотов отразил 15 из 19 бросков по своим воротам. Для него это был второй матч в североамериканской лиге.

«Баффало» набрал 79 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 8-й строчке — 83 очка.