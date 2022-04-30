Овечкин стал лучшим снайпером сезона среди россиян в НХЛ

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером среди российских игроков в НХЛ.

36-летний россиянин забросил 50 шайб в 77 матчах сезона. Вторым стал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, забивший 47 голов. Замкнул тройку лидеров Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса», забросивший 34 шайбы.

Лучшим снайпером сезона стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший 60 шайб.

Список лучших снайперов НХЛ среди россиян сезона-2021/22:

1 (4). Александр Овечкин («Вашингтон») — 50 шайб в 77 матчах

2 (5). Кирилл Капризов («Миннесота») — 47 шайб в 81 матче

3 (30). Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 34 шайбы в 75 матчах

4 (45). Павел Бучневич («Сент-Луис») — 30 шайб в 73 матчах

5 (46). Андрей Свечников («Каролина») — 30 шайб в 78 матчах

6 (72). Иван Барбашев («Сент-Луис») — 26 шайб в 80 матчах

7 (76). Никита Кучеров («Тампа») — 25 шайб в 47 матчах