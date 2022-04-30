Определились все пары плей-офф Восточной конференции НХЛ

Сегодня, 30 апреля, состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ в Восточной конференции. По ее итогам стали известны все пары первого раунда плей-офф на Востоке.

Пары выглядят следующим образом:

«Питтсбург» — «Рейнджерс»

«Вашингтон» — «Флорида»

«Торонто» — «Тампа-Бэй»

«Каролина» — «Бостон»

В первом раунде между собой играют 2-е и 3-е места каждого дивизиона. Лучшая команда конференции встречается с командой, занявшей место второй уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, занявшей место первой уайлд-кард.

Плей-офф Кубка Стэнли 2022 стартует 2 мая 2022 года. Команды играют до четырех побед в серии.