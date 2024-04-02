Овечкин снова сфотографировался с сэндвичем и чипсами перед выездом «Вашингтона»

Капитана «Вашингтона» Александра Овечкина снова сфотографировали с сэндвичем и чипсами.

В социальных сетях «столичных» появилась фотография, на которой российский форвард держит в руках сэндвич и чипсы. Команда отправляется на выездной матч с «Баффало».

Ранее нападающий был сфотографирован также при подъеме на борт самолета, держа в руках сэндвич и чипсы.

Игра между «Кэпиталз» и «Сэйбрз» состоится 3 апреля. Начало — в 02.00 мск. В текущем сезоне 38-летний Овечкин сыграл 70 матчей, в которых набрал 58 (26+32) очков.