Болельщики «Вашингтона» оценили «диету» Овечкина с сэндвичем и чипсами

Болельщики «Вашингтона» отреагировали на то, чем питается форвард команды Александр Овечкин.

Пресс-служба клуба в своем Х-аккаунте опубликовала фотографии хоккеистов, поднимающихся на борт самолета. На снимке Овечкин запечатлен с сэндвичем и чипсами.

В комментариях фанаты оценили питание 38-летнего россиянина:

«Пик мужской работоспособности… читос и сабвей»

«Кэпиталз», лучше скажите мне, что в сэндвиче Ови»

«Ови, лол».

29 марта «Вашингтон» на выезде сыграет с «Торонто». Начало — в 3.00 по московскому времени. В текущем сезоне НХЛ у Овечкина 58 (26+32) очков в 68 матчах.