Иван Федотов стал самым высоким вратарем в истории НХЛ

Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов стал самым высоким голкипером в истории НХЛ после того, как дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата против «Айленедерс» (3:4 ОТ).

Рост 27-летнего россиянина составляет 2,02 метра. Федотов на 1 сантиметр превзошел финна Микко Коскинена, американца Бена Бишопа и датчанина Мадса Сегора (все — 2,01 метра).

В игре с «Айленедерс» Федотов заменил Самуэля Эрссона в начале второго периода и сделал 19 сейвов при 21 броске.