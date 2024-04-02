Фетисов — о дебюте Федотова в НХЛ: «Блин полукомом»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о дебюте вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова в НХЛ.

«Блин полукомом, удачи Ивану», — сказал Фетисов для «СЭ».

В игре с «Айленедерс» Федотов заменил Самуэля Эрссона в начале второго периода и сделал 19 сейвов при 21 броске.

«Филадельфия» с 83 очками в 76 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции. 6 апреля команда сыграет с «Баффало».

Константин Передерий