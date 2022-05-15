Овечкин рассказал, что доигрывал сезон в НХЛ с травмой плеча

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил, что доигрывал сезон-2021/22 в НХЛ с травмой плеча.

36-летний россиянин отметил, что ему не потребуется операция.

«Я ударился плечом о борт, но в плей-офф это уже не имеет значения. Если тебе больно, тебе делают пару уколов или дают волшебную таблетку», — приводит журналист Саманта Пелл слова Овечкина.

Овечкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Торонто», когда споткнулся о выставленную клюшку вратаря соперника и врезался в борт. Из-за травмы хоккеист пропустил три игры регулярки и вернулся на лед только в плей-офф.

«Вашингтон» проиграл «Флориде» со счетом 2-4 в первом раунде и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. «Флорида» во втором раунде встретится с «Тампой».

В регулярном чемпионате-2021/22 Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах. В плей-офф у форварда 6 (1+5) очков в 6 играх.