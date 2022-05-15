Главная цель для «Вашингтона» в межсезонье — поиск опытного вратаря

Генеральный директор «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал о главной цели клуба на трансферном рынке в межсезонье-2022.

Как сообщает журналистка Саманта Пелл в Twitter, команда будет изучать все варианты в межсезонье, но главным приоритетом является поиск опытного вратаря.

Оба голкипера «Вашингтона», Илья Самсонов и Витек Ванечек, станут ограниченно свободными агентами. Маклеллан заявил, что есть вероятность возвращения обоих вратарей в команду.

«Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ против «Флориды» (4:2).

Команда не может преодолеть первый раунд в четвертый раз подряд после того, как в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.