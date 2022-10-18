Овечкин провел 31-ю игру в карьере с 4+ очками и занял второе место среди действующих игроков

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка в матче против «Ванкувера» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Как сообщает сайт НХЛ, россиянин записал на свой счет 31-ю игру в карьере с 4+ очками, что является вторым показателем среди действующих игроков после форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби (35).

В текущем сезоне Овечкин сыграл за «Вашингтон» 4 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков.