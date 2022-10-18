Свечников оформил самый быстрый дубль в составе «Каролины» с 2017 года

Форвард «Каролины» Андрей Свечников оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:1).

Как сообщает сайт НХЛ, 22-летний россиянин забил дважды в течение 69 секунд — это самые быстрые два гола игрока «Харрикейнз» со времен Джеффа Скиннера, который оформил дубль за 55 секунд 13 января 2017 года в матче против «Баффало Сэйбрз».

На данный момент на счету Свечникова 5 (3+2) очков в трех матчах сезона.