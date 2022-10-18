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Сегодня, 07:51

Малкин — о матче с «Монреалем»: «Для нас это тяжелое поражение, но команда продолжает работать»

Малкин назвал тяжелым поражение от «Монреаля» в овертайме
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение в овертайме «Монреалю» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече российский хоккеист отметился дублем, а команда проиграла первый матч в текущем сезоне НХЛ.

«Я чувствую себя хорошо. Впереди длинный сезон. Сегодня у нас было тяжелое поражение, но команда продолжает работать. Каждый день мы будем играть лучше... Я уверен в команде», — приводит слова Малкина Twitter-аккаунт клуба.

На данный момент на счету 36-летнего форварда 4 (3+1) очка в трех играх сезона в составе команды. Ранее стало известно, что Малкин будет жертвовать детям по 710 долларов за каждое набранное очко в сезоне.

В следующем матче «Питтсбург» 21 октября встретится с «Лос-Анджелесом».

Источник: https://twitter.com/penguins/status/1582194075721400323?s=20&t=jPB2bEG0fTcc-HZ-EbgAqQ
Евгений Малкин
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Питтсбург Пингвинз
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