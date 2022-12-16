Овечкин признан игроком недели по версии профсоюза игроков НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан игроком недели по версии профсоюза игроков НХЛ (NHLPA).

На минувшей неделе 37-летний форвард набрал 8 очков (5+ 3) в четырех матчах регулярного чемпионата. Также Овечкин достиг отметки в 800 шайб в НХЛ.

Он стал третьим игроком с таким показателем в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).