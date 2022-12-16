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Сегодня, 21:45

Овечкин признан игроком недели по версии профсоюза игроков НХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан игроком недели по версии профсоюза игроков НХЛ (NHLPA).

На минувшей неделе 37-летний форвард набрал 8 очков (5+ 3) в четырех матчах регулярного чемпионата. Также Овечкин достиг отметки в 800 шайб в НХЛ.

Он стал третьим игроком с таким показателем в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).

Источник: NHLPA
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Каролина 29 17 12 40
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 31 16 15 37
5 Айлендерс 30 17 13 35
6 Вашингтон 32 15 17 34
7 Филадельфия 31 10 21 27
8 Коламбус 29 10 19 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 23 6 48
2 Торонто 31 19 12 44
3 Тампа-Бэй 29 19 10 39
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 31 14 17 32
6 Баффало 30 14 16 30
7 Монреаль 30 14 16 30
8 Оттава 29 13 16 28
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 18 13 41
2 Виннипег 29 19 10 39
3 Миннесота 29 16 13 34
4 Колорадо 28 15 13 32
5 Сент-Луис 30 14 16 29
6 Нэшвилл 28 12 16 28
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 28 7 21 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 22 10 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 31 17 14 35
5 Калгари 30 13 17 32
6 Ванкувер 29 13 16 29
7 Сан-Хосе 31 10 21 25
8 Анахайм 31 8 23 19
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16.12 03:00
Бостон – Лос-Анджелес
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Вашингтон – Даллас
 1 : 2
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Каролина – Сиэтл
 3 : 2
16.12 03:00
Монреаль – Анахайм
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Нью-Джерси – Филадельфия
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16.12 03:00
Рейнджерс – Торонто
 3 : 1
16.12 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 4 : 1
16.12 03:00
Флорида – Питтсбург
 2 : 4
16.12 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 2 : 1 ОТ
16.12 04:30
Чикаго – Вегас
 1 : 4
16.12 05:00
Колорадо – Баффало
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Эдмонтон – Сент-Луис
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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