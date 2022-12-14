Овечкин третьим в истории НХЛ забил 800 голов
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против «Чикаго» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Таким образом, форвард забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги.
Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|29
|21
|8
|44
|2
|Каролина
|28
|16
|12
|38
|3
|Питтсбург
|29
|17
|12
|38
|4
|Айлендерс
|30
|17
|13
|35
|5
|Рейнджерс
|30
|15
|15
|35
|6
|Вашингтон
|31
|15
|16
|34
|7
|Филадельфия
|30
|9
|21
|25
|8
|Коламбус
|28
|10
|18
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|28
|23
|5
|47
|2
|Торонто
|30
|19
|11
|44
|3
|Тампа-Бэй
|28
|18
|10
|37
|4
|Детройт
|28
|13
|15
|32
|5
|Флорида
|30
|14
|16
|32
|6
|Монреаль
|28
|14
|14
|30
|7
|Баффало
|29
|13
|16
|28
|8
|Оттава
|28
|12
|16
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|17
|13
|39
|2
|Виннипег
|28
|18
|10
|37
|3
|Колорадо
|27
|15
|12
|32
|4
|Миннесота
|28
|15
|13
|32
|5
|Нэшвилл
|27
|12
|15
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|27
|7
|20
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|21
|10
|43
|2
|Сиэтл
|28
|16
|12
|35
|3
|Лос-Анджелес
|32
|15
|17
|35
|4
|Эдмонтон
|30
|17
|13
|34
|5
|Калгари
|29
|13
|16
|31
|6
|Ванкувер
|28
|12
|16
|27
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|30
|7
|23
|17
Результаты / календарь
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19.12
|14.12
|03:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|6 : 0
|14.12
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|4 : 3 Б
|14.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|1 : 4
|14.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сиэтл
|6 : 2
|14.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|7 : 0
|14.12
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|4 : 0
|14.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|0 : 1
|14.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|5 : 6
|14.12
|04:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|3 : 6
|14.12
|05:00
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 7
|14.12
|05:00
|
Колорадо – Филадельфия
|3 : 2
|14.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Аризона
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|30
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|20
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|12
|2.02
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