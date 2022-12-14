Овечкин третьим в истории НХЛ забил 800 голов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против «Чикаго» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, форвард забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги.

Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.