Капризов сделал 20-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 5-й минуте встречи голом отметился нападающий Матс Зуккарелло. Ассистировал ему российский форвард Кирилл Капризов. Для него этот ассист стал 20-м в текущем сезоне.

Всего в этом сезоне 25-летний Капризов набрал 37 (17+20) очков в 30 матчах регулярки.