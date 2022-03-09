Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, догнавший в гонке снайперов в истории НХЛ Яромира Ягра, оценил свое достижение.

«Конечно, это большое достижение. Я всегда говорю, что никогда не добился бы этого без своих партнеров — как нынешних, так и прежних, — цитирует Овечкина NBC Sports. - Это командная работа, поэтому спасибо ребятам.

Что касается 1000 матчей с Бэкстремом, то у нас была особенная атмосфера в раздевалке, ведь не так много парней сыграли так много матчей вместе. На собрании мы даже посмотрели видеов честь этого. Это было круто. Никлас — прекарсный лидер и хороший друг. Мне очень повезло сыграть с ним так много матчей".

Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:4). По количеству голов в НХЛ он догнал Яромира Ягра. Теперь они делят третье место в истории лиги и являются самыми результативными европейцами.

Также россиянин приблизился у Бретту Халлу в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Ему осталось набрать 1 очко, чтобы сравняться с легендарным американцем.

На счету россиянина 766 заброшенных шайб. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола).