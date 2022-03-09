Овечкин и Бэкстрем получили топор и щит в честь юбилейного матча. Видео

Овечкина и Бэкстрема поздравили в раздевалке с юбилейной игрой

«Вашингтон» выложил видео из раздевалки после матча регулярного чемпионата с «Калгари» (5:4). Оно посвящено нападающим Александру Овечкину и Никласу Бэкстрему, которые провели 1000-й совместный матч в НХЛ.

Другие игроки команды вручили российскому капитану символичный топор, а шведскому хоккеисту щит, после чего они сделали совместное фото.

Впервые вместе они сыграли 5 октября 2007 года. Овечкин и Бэкстрем стали первым и вторым игроками, сыгравшими 1000 матчей за «Кэпиталз» соответственно, стали также девятыми одноклубниками в истории НХЛ, добившимися такого успеха.