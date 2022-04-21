Овечкин о повторении рекорда Гретцки и Босси по сезонам с 50 шайбами: «Я счастлив, оказался в отличной компании»

Овечкин отреагировал на повторение рекорда Гретцки и Босси по сезонам в НХЛ с 50 шайбами

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на свой дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).

«Я оказался в отличной компании. Я счастлив. Голевые от Орлова и Кузнецова? Эти ребята знают, как играть в хоккей. Без моих партнеров я никогда не достиг бы своих рекордов. Эти приятные воспоминания останутся со мной навсегда. Слышал ли я, как болельщики кричали мою фамилию после 50-й шайбы в сезоне? Конечно, это здорово! У нас везде много фанатов, они приходят и поддерживают нас, я благодарен им за это», — приводит пресс-служба «Кэпиталз» слова Овечкина.

Россиянин в девятый раз в карьере забросил 50 шайб за один сезон и повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси. Овечкин почтил память Босси, который скончался 15 апреля от рака легких.

«Я встречался с Майком несколько раз, он всегда улыбался. У него всегда было хорошее настроение. Его смерть — это печаль для всего хоккея. Босси был легендой, это великая личность, один из величайших бомбардиров», — добавил форвард.

После матча с «Вегасом» Овечкин поднялся на третье место в списке лучших снайперов сезона-2021/22 с 50 голами. Россиянин занимает третью строчку в списке лучших снайперов в истории лиги с 780 шайбами. Впереди него лишь Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).