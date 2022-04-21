Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин поднялся на 13-ю строчку и сравнялся с Кейном

Овечкин поднялся на 13-ю строчку и сравнялся с Кейном в таблице лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).

Таким образом, на счету 36-летнего россиянина 90 (50+40) очков в 75 матчах. Он поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров сезона, обогнав защитника «Нэшвилла» Романа Йоси.

Также Овечкин опередил Хаверчука в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Первое место вернул форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Далласом» (5:2).

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 113 (43+70) в 76 матчах

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 111 (30+81) очков в 76 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 108 (38+70) в 77 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 106 (54+52) в 76 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 102 (58+44) в 70 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 99 (39+60) в 77 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 95 (34+61) в 68 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 94 (43+51) в 75 матчах

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 93 (30+63) в 75 матчах

10. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 92 (22+70) в 72 матчах

...

12. Патрик Кейн («Чикаго») — 90 (25+65) в 73 матчах

13. Александр Овечкин («Вашингтон») — 90 (50+40) в 75 матчах