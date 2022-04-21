Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями от игры форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).

«Алекс действительно подал пример нашей команде, учитывая, какой он вносит вклад в игру. Удивительное достижение — очередные 50 голов. Я думаю, это что-то особенное — добиться этого на таком этапе своей карьеры», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Овечкин в матче с «Голден Найтс» набрал 3 (2+1) очка. Также 36-летний россиянин в девятый раз забросил 50 шайб за сезон НХЛ и повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.

В текущем сезоне Овечкин провел 75 матчей и набрал 90 (50+40) очков.