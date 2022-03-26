Овечкин обошел Дворжака по матчам в НХЛ и занимает 83-е место

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое 83-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ. Игра против «Баффало» стала для него 1261-й в регулярных чемпионатах.

Таким образом, 36-летний россиянин по этому показателю опередил Радека Дворжака, который сыграл 1260 встреч. Он завершил карьеру в 2014 году.

Ближайшими целями для Овечкина являются защитник Скотт Нидермайер и нападающий Билл Герин, которые приняли участие в 1263 матчах.

Лидером по количеству матчей в НХЛ остается нападающий Патрик Марло, сыгравший в 1779 встречах. Он завершил карьеру в прошлом сезоне.