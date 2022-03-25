Тарасенко близок к отметке в 500 очков за карьеру в НХЛ
В ближайшее время форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко станет 22-м российским игроком, которому удалось покорить отметку в 500 очков в НХЛ. При этом в составе одной команды полтысячи выбили всего восемь россиян, двое из которых уверенно перебрались и за тысячную отсечку.
Россияне, которые набрали более 450 очков в одной команде НХЛ
|
Игрок
|
Команда
|
Годы
|
И
|
О (Г+П)
|
Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
2005-н.в.
|
1260
|
1396 (770+626)
|
Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
2006-н.в.
|
969
|
1132 (437+695)
|
Сергей Федоров
|
Детройт
|
1990-2003
|
908
|
954 (400+554)
|
Павел Дацюк
|
Детройт
|
2001-2016
|
953
|
918 (314+604)
|
Илья Ковальчук
|
Атланта
|
2001-2010
|
594
|
615 (328+287)
|
Никита Кучеров
|
Тампа-Бэй
|
2013-н.в.
|
543
|
581 (232+349)
|
Андрей Марков
|
Монреаль
|
2000-2017
|
990
|
572 (119+453)
|
Сергей Зубов
|
Даллас
|
1996-2008
|
839
|
549 (111+438)
|
Владимир Тарасенко
|
Сент-Луис
|
2013-н.в.
|
587
|
497 (239+258)
|
Алексей Яшин
|
Оттава
|
1993-2001
|
504
|
491 (218+273)
|
Евгений Кузнецов
|
Вашингтон
|
2014-н.в.
|
582
|
481 (151+330)
|
Павел Буре
|
Ванкувер
|
1991-1998
|
428
|
478 (252+224)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|42
|22
|91
|2
|Питтсбург
|65
|39
|26
|88
|3
|Рейнджерс
|64
|40
|24
|85
|4
|Вашингтон
|65
|35
|30
|80
|5
|Коламбус
|64
|32
|32
|67
|6
|Айлендерс
|62
|28
|34
|65
|7
|Филадельфия
|64
|21
|43
|53
|8
|Нью-Джерси
|64
|23
|41
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|92
|2
|Торонто
|63
|40
|23
|85
|3
|Бостон
|64
|40
|24
|85
|4
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|84
|5
|Детройт
|64
|26
|38
|59
|6
|Баффало
|64
|23
|41
|54
|7
|Оттава
|64
|23
|41
|51
|8
|Монреаль
|64
|17
|47
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|64
|45
|19
|95
|2
|Миннесота
|62
|38
|24
|80
|3
|Сент-Луис
|63
|35
|28
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|63
|36
|27
|75
|6
|Виннипег
|65
|30
|35
|70
|7
|Чикаго
|65
|24
|41
|57
|8
|Аризона
|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|66
|35
|31
|79
|3
|Эдмонтон
|65
|36
|29
|77
|4
|Вегас
|67
|35
|32
|74
|5
|Ванкувер
|66
|31
|35
|71
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
|64
|28
|36
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|- : -
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|- : -
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.03
|20:30
|
Даллас – Ванкувер
|- : -
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1