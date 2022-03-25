Тарасенко близок к отметке в 500 очков за карьеру в НХЛ

В ближайшее время форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко станет 22-м российским игроком, которому удалось покорить отметку в 500 очков в НХЛ. При этом в составе одной команды полтысячи выбили всего восемь россиян, двое из которых уверенно перебрались и за тысячную отсечку.

Россияне, которые набрали более 450 очков в одной команде НХЛ