Овечкин забросил 41-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». В конце второго периода на табло стало 3:3.

На 37-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 41-й в этом сезоне. Ассистировал ему соотечественник Евгений Кузнецов.

Напомним, Овечкин идет на 3-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги. На его счету теперь 771 гол.