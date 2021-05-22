Овечкин обошел Айзермана по голам за карьеру в плей-офф НХЛ
04:11
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона». На 5-й минуте третьего периода он реализовал большинство.
Для него эта шайба стала 71-й в Кубке Стэнли за карьеру. Таким образом, Овечкин вышел на 16-е место в истории лиги по этому показателю, опередив Стива Айзермана.
Рекордсменом по голам в плей-офф НХЛ является Уэйн Гретцки — 122 шайбы.
Всего на счет Овечкина 135 (71+64) очко в 140 матчах Кубка Стэнли за карьеру.
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