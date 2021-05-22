Овечкин набрал 135-е очко в плей-офф НХЛ за карьеру. Видео

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона». На 5-й минуте третьего периода российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство и сделал счет 1:3. Для него эта шайба стала второй в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

The Captain gets one back pic.twitter.com/OEL9ar3Qlp — Washington Capitals (@Capitals) May 22, 2021

Всего на счет Овечкина 135 (71+64) очко в 140 матчах Кубка Стэнли за карьеру.