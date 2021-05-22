Овечкин набрал 135-е очко в плей-офф НХЛ за карьеру. Видео
03:57
«Вашингтон» отыграл одну шайбу в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона». На 5-й минуте третьего периода российский нападающий Александр Овечкин реализовал большинство и сделал счет 1:3. Для него эта шайба стала второй в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
Всего на счет Овечкина 135 (71+64) очко в 140 матчах Кубка Стэнли за карьеру.
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