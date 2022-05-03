Овечкин: «Мы собираемся изучить хайлайты Бобровского, чтобы понять, как ему забивать»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от встречи с вратарем «Флориды» Сергеем Бобровским в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Мы собираемся изучить хайлайты Бобровского, чтобы понять, как забивать ему. У них отличная команда. Для нас это очень интересное противостояние», — приводит слова Овечкина телеграм-канал НХЛ.

Первый матч серии «Вашингтон» — «Флорида» пройдет 4 мая и начнется в 2:30 мск.